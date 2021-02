İrfan Can Kahveci hangi takımlı? İrfan Can Kahveci transferi kaç milyon?

İrfan Can Kahveci kaç milyon? İrfan Can Kahveci hangi takımlı sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşına neden olan genç yıldız İrfan Can Kahveci sarı lacivertli kulübe transfer oldu. Bu gelişmenin ardından transferin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

İrfan Can Kahveci hangi takımlı? İrfan Can Kahveci kaç milyon? İrfan Can Kahveci transferi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Başakşehir'in genç yıldızı Kahveci artık Fenerbahçe için top koşturacak.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMLI?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can için babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulunmıştu. Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." şeklinde konuştu.

İRFAN CAN KAHVECİ KAÇ MİLYON?

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 7 milyon euro ödeneceğini açıkladı. Başarıya bağlı olarak da 1 milyon euro bonus ödeneceği ifade edildi. Öte yandan milli oyuncunun 11 milyon euro'nun üstünde bir bedelle başka bir kulübe transferi durumunda yüzde 20 oranında turuncu-lacivertli ekibe pay verileceğini duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.

Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir."