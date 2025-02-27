Gaziantep FK-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri
Gaziantep FK-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı 27 Şubat Perşembe saat 16:00'da başlayacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Ömürcan, Semih, Arda, M'Bakata, Furkan, Ndiaye, Kozlowski, Sorescu, Boateng, Okereke
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert Müldür, Mert Hakan, Fred, Oğuz, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri
FENERBAHÇE GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYOR!
Ziraat Türkiye Kupası B grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0, ikinci maçında Erzurumspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 6 puan topladı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Ancak son maçında Gaziantep FK deplasmanında kazanarak grubu lider olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de gözler maç saatine çevrildi.