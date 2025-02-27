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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri
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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 12:12

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak grubu lider tamamlamak istiyor. Gaziantep - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Maçı: Tarih, Saat ve Yayın Bilgileri

Gaziantep FK-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı 27 Şubat Perşembe saat 16:00'da başlayacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Ömürcan, Semih, Arda, M'Bakata, Furkan, Ndiaye, Kozlowski, Sorescu, Boateng, Okereke

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Mert Müldür, Mert Hakan, Fred, Oğuz, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri

FENERBAHÇE GRUBU LİDER TAMAMLAMAK İSTİYOR!

Ziraat Türkiye Kupası B grubu ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0, ikinci maçında Erzurumspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 6 puan topladı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Ancak son maçında Gaziantep FK deplasmanında kazanarak grubu lider olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de gözler maç saatine çevrildi.

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