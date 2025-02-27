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Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri!
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Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri!

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 11:52

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Grup aşamasının son maçına çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, 4 puanla ikinci sırada yer alırken, C Grubu’nun zirvesinde Konyaspor bulunuyor. Peki, Galatasaray-Konyaspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar!

Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan galip ayrıldıkları takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray-Konyaspor Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında 27 Şubat Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray-Konyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

RAMS Park'ta oynanacak bu önemli karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilecek. Maç, ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Nasıl Tur Atlar?

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek 3 puan kazandığında gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Beraberlik durumunda ise Eyüpspor ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın sonucuna bağlı olarak gruptan çıkma durumu netleşecek.

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