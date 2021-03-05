Galatasaray, Ankaragücü maçı sonrası harekete geçti: Yönetim Riva'ya çıkarma yaptı

Başkentte şok bir yenilgi alan Galatasaray’da hem üzüntü hem de isyan var. Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar bu kez daha sert bir tutum sergileme kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim yol haritasını belirledi.

Başkentte şok bir yenilgi alan Galatasaray'da hem üzüntü hem de isyan var. Hakem kararlarına büyük tepki gösteren Sarı-Kırmızılılar bu kez daha sert bir tutum sergileme kararı aldı. Durum değerlendirmesi yapan yönetim yol haritasını belirledi.

TFF'YE ÇIKARMA YAPILDI

Başkan Mustafa Cengiz dün TFF'ye giderek Nihat Özdemir'le görüşme yaptı. Cengiz'in Özdemir'den MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını istediği öğrenildi.

İKİSİ DE ARTIK İSTENMİYOR

Galatasaray ayrıca Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'i artık maçlarında istemiyor. Cengiz toplantı sonrası, "Bunlar hata değil, planlı eylem. Düzeni kuranlar rahmani değil, şeytan" dedi.

KAVGA ETMESİNİ DE BİLİRİZ

Cengiz, "Aleyhimize malum çevreler tarafından düzenli şekilde hatalar yapılıyor. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz" ifadesini kullandı.

MOHAMED İÇİN İPTAL BAŞVURUSU

Galatasaray, Mohamed'in gördüğü ve tüm hakem hocaları tarafından 'hatalı karar' olarak değerlendirilen kırmızı kartın iptali için MHK'ye başvurdu. Bu sezon Fenerbahçe- Başakşehir maçında oyundan atılan Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesi de emsal olarak gösterildi.