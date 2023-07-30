Sarı-kırmızılıların düzenlediği imza töreninde Wilfried Zaha sahaya çıkarken çalınan şarkı dikkat çekti.

Galatasaray'da Wilfried Zaha platforma gelirken çalınan Ali Cabbar şarkısı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Transfertini duyururken de aynı şarkıyı kullandılar

Sarı-kırmızılı takım, 30 yaşıdnaki Fildişili forvetin transfer duyurusunda da aynı şarkıyı kullanmıştı.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti. Zaha daha sonra ise Galatasaray'a imza atmıştı.