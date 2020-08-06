Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! Lazio Vedat Muriqi için İstanbul'da

06.08.2020 11:50

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı 25 yaşında Kosovalı golcü Vedat Muriqi için İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, İstanbul'a geldi. İtalyan yöneticiler Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile temasa geçti. İtalyan kulübünün Fenerbahçe'ye teklifi 18 milyon Euro. Sarı lacivertli takımdan son gelişmeleri Ahmet Selim Kul aktardı. İşte detaylar...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu Erol Bulut ile çözen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Acil olarak bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe'nin yardımına İtalyanlar koştu. Bu sezon Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini noktalamak için İstanbul'a geldi.

A Spor'un haberine göre; İtalyan yöneticiler, sarı-lacivertli kurmaylarla transferi sonlandırmak için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyordu.

TEKLİF 18 MİLYON EURO

İtalyan kulübünün ise Fenerbahçe'ye teklifi 18 milyon Euro...