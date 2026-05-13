Torreira'ya saldıran şüpheli adliyeye sevk edilirken görüntülendi

Galatasaraylı Lucas Torreira’ya Beyoğlu’nda düzenlenen yumruklu saldırıda yeni gelişme. Gözaltına alınan şüpheli Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Beyoğlu'nda Şok Saldırı: Torreira Hedef Alındı

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde talihsiz bir olay yaşadı. Edinilen bilgilere göre, tecrübeli futbolcu AVM içerisinde bulunduğu sırada Y.Y. isimli şahsın fiziksel saldırısına maruz kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle büyümesi engellenen olayda, yıldız futbolcunun durumu kısa süreli paniğe neden oldu.

Yıldız Futbolcunun Sağlık Durumu Nasıl?

Saldırı sonrası yapılan ilk incelemelerde ve kulüp kaynaklarından alınan bilgilerde, Uruguaylı futbolcunun olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Torreira'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerindeki güvenlik güçleri saldırganı anında etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Adli Süreç Başladı: Saldırgan Hakim Karşısında

Emniyet birimlerince gözaltına alınan saldırgan Y.Y.'nin sorgusu Kasımpaşa'daki ilgili birimde tamamlandı. İfadesi alınan şahıs, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Olayın çıkış nedeni ve saldırganın motivasyonuyla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Hasan Demir
Hasan Demir

