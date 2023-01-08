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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklama yaptı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklama yaptı
08.01.2023 23:39 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:39

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Maçın ardından stadyum dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Şov devam ediyor. Güzel bir maç oldu. Fenerbahçe de güzel mücadele etti. Eksiklerimiz çoktu. Buna rağmen çok güzel bir futbol oynadık. Giderek her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Hem teknik kadroyu hem de oyuncularımı tebrik ediyorum. Performanslarını belli bir seviyeye çıkardılar. Önümüzdeki haftalarda daha da üste çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

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"Farklı skorlar taraftarımızı memnun ediyor"

Ligde ilk yarının bitmesine 1 maç kaldığını hatırlatan Özbek, "İkinci yarıda da aynı performansımız devam edecek. Oyun güzeldi. 5 tane attık, 3'ünü saydılar. Daha farklı bir skor, 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızda seyircimizin 7 gol beklentisi var. Oyuncularıma gol vuruşlarını daha iyi yapmalarını söyleyeceğim. Böyle farklı skorlar hem bizi hem taraftarımızı memnun ediyor" şeklinde konuştu.

"Maçta yüreğini ortaya koyan takımınız varsa sonuç alıyor"

Başkan Özbek, müsabaka öncesinde Fenerbahçe'nin favori gösterildiğinin söylenmesi üzerine, "Bu oyun sahada oynanıyor. Gazete yapraklarında veya basında oynanmıyor. Maçtan önce basında Fenerbahçe favori gösteriliyordu ama bu öyle bir oyun değil. Sahada yüreğini ortaya koyan, inanmış bir takımınız varsa sonuç alıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Galatasaray'da şov devam edecek"

Teknik Direktör Okan Buruk'un derbiye çıkardığı kadrodan endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Özbek şunları söyledi:
"Okan Hocayı arkadaşlarımla biz getirdik. Icardi oyundaydı. 15 dakikada bir gol, bir asistle oynadı. Attığı golün eşi, emsali yok. Çok nadir görülen gollerden birini attı. Icardi bizim oyuncumuz ve son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'da şov devam edecek ve inşallah mayısta taraftarımızla şampiyonluğu kutlayacağız."

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