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Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0 mağlup etti

Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-0 mağlup etti
08.01.2023 23:17 - Son Güncelleme: 08.01.2023 23:25

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Maçın bitiş düdüğü ile birlikte İstiklal Caddesi’nden tezahüratlar ile Taksim Meydanı’na çıkan Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı. Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbinin ilk yarısı Oliveira'nın golüyle 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da Kerem Aktürkoğlu ve Mauro İcardi’nin golleriyle durumu 3-0’a getiren sarı kırmızılı ekip maçı da bu skorla kazanmayı başardı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte de Galatasaray taraftarları Taksim Meydanı’na akın etti. İstiklal Caddesi’nden sloganlar atarak Taksim Meydanı’na çıkan taraftarlar büyük bir sevinçle galibiyet kutladı. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray'ın mağazasının önünde duran taraftarlar tezahüratlar yaptı. Öte yandan Galatasaray'ın mağazasının üzerindeki bina da sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

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