Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: '6-0 yendiğimizde şampiyon olamadık, daha uzun bir yol var'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beklemedikleri bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Başkan Koç, “Herkes çok motiveydi. Tribünlerin de ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Onların da beklentisi fazlaydı, olmadı. Futbolun içinde bunlar var. Çok çok iyi başladık ve yine düşüşe girdik. Toparlayacak olan da aynı kişiler. 3 puandan öte bir şey değil. Burada bu skora alışık değiliz. Yenilince de bu skorlar yoktu. Galatasaray’a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda biz şampiyon olamıyorduk. O açıdan bakarsak taraftarımıza özür dilerken umutlarını kaybetmemelerini birlik beraberlikten kopmamaları gerektiğini daha çok uzun yol oluğunu hatırlatmak istiyorum. Oynadığımız futbol iyi değildi. Bize yakışan futbol bu değildi. Futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyetinin olmasının daha fazla etkisi olabiliyor, oldu da. Sezon sonuna daha çok var. Biz şampiyon olacağız. Sezonlarda inişli çıkışlı dönemler olabilir. Bize yakışan durum değil ama geçiyoruz. Başkaları da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Nasıl birkaç hafta evvele kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisidir dedirten futbolculardan oluşan bir takımsa bugün buraya geldiğimizde umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni sayfa açılacaktır, eski günlere dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.