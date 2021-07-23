Galatasaray Haberleri! Romanya’dan Cicaldau bombası! Galatasaray Alexandru Cicaldau kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için çok flaş bir iddia geldi. Romanya basının iddiasına göre, Sarı-Kırmızılılar’ın Universitatea Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau’yu kadrosuna kattığını söyledi.

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için çok flaş bir iddia geldi. Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin eski başkanı Dumitru Dragomir bir TV kanalına yaptığı açıklamada Sarı-Kırmızılılar'ın Universitatea Craiova formasını giyen Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna kattığını söyledi.

Dragomir'e göre Galatasaray, 24 yaşındaki orta alan oyuncusu için Rumen kulübüne 6 milyon Euro ödeyecek.







YÜZDE 20 PAY ALACAK

Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi olacak.

Universitatea Craiova ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alexandru Cicaldau geçen sezon gösterdiği müthiş performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 8 numara ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yıldız futbolcu geçen sezon 43 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Romanya Milli Takımı'nda 14 kez görev yapan genç yıldız sağ ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor. Transfer iddialarıyla ilgili hem Craiova hem de Galatasaray cephesinden henüz olumlu ya da olumsuz bir açıklama gelmedi.