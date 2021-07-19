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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda koronavirüse karşı 'antiseks' yataklar kullanılıyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda koronavirüse karşı 'antiseks' yataklar kullanılıyor
19.07.2021 10:10
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Koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilecek Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ilginç önlemler alınıyor. Bulaşı önlemek için sporcuların seks yapmalarına karşı normal yataklar yerine kartondan "antiseks" yataklar kullanıldı.


Normal şartlar altında geçen yıl düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için en büyük çekince yine Covid-19... Virüsün bulaşmasını engellemek için neredeyse her türlü yolu deneyen organizasyon komitesi hiçbir detayı atlamıyor! İşte onlardan bazıları...

YATAK ÜZERİNDE KALİTE KONTROL YAPTI!
Organizasyon sırasında sporcuların Olimpiyat Köyü'nde seks yapmasını engellemek için yataklar kartondan yapıldı ve iki kişi yatağa çıktığı zaman çökecek şekilde tasarlandı. Bununla beraber Büyük Britanyalı cimnastikçi Rhys Mcclenaghan, yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların seksi engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı! 2008 Pekin'de altın madalya kazanan ABD'li ünlü kadın kaleci Hope Solo, "Sporcular olimpiyat köyünün her yerinde seks yapıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

MADALYALARI KENDİLERİ TAKACAK
Finalde ilk 3'e giren sporculara tören sırasında madalyaları, önceki oyunlardaki gibi görevlilerce boyunlarına takılarak verilmeyecek. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendiler boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sporcular da törende zorunlu maske takacak.

GÖREVLİLER ARASINDA 2 METRE UZAKLIK
Organizasyondaki görevliler, çalışma alanları dahil olmak üzere sporcularla 2 metrelik mesafede kalacak. Bu kişiler ayrıca aksi belirtilmedikçe yemeklerini tek başlarına veya diğerlerinden 2 metre uzakta yiyecek.

MÜSABAKALARDA YER ALACAK SPORCULAR VE YAKINLARINDAKİ HERKES GÜNLÜK OLARAK COVİD-19 TESTİ YAPTIRACAK.
Ayrıca Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ne veya bir organizasyon alanına her girildiğinden kişinin ateşi kontrol edilecek. Semptomları olanların girişine izin verilmeyecek. Covid-19 önlemleri kapsamında oyunlara ülke dışından herhangi bir seyirci alınmayacak.

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