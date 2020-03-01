Galatasaray - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! Galatasaray - Gençlerbirliği maçı kaç kaç? 01.03.2020 18:06

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi maülup eden Galatasaray şampiyonluk umutlarını arttırmıştı. Galatasaray kendi sahasında Gençlerbirliği ile Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sport'tan canlı yayınlanacak. Galatasaray - Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle linki ile takvim.com.tr'den de takip edilebilecek.

Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23 hafta sonunda topladığı 45 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, sahasında başkent ekibi Gençlerbirliğini ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta iki ezeli rakibi ile karşı karşıya gelen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçmiş, Gençlerbirliği ise Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Mücadele öncesi, 3 puan için sahaya çıkacak iki ekip de hata yapmak istemiyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Öte yandan karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu. Tüm bu soruların yanıtlarını ve mücadelenin ilk 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Saracchi, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Onyekuru, Falcao

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt, Ahmet, Toure, Flavio, Halil, Yasin, Fabricio, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio

MÜCADELE ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Süper Lig'de yedi maçtır kazanan Galatasaray, aynı sezon içinde daha uzun bir galibiyet serisini en son yine Fatih Terim yönetiminde yakalamıştı (Kasım 2011-Ocak 2012 arasında dokuz maç).

- İki haftadır sahadan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Nisan 2016'dan bu yana Süper Lig'de üç maçlık seri yakalayamıyor.

- Bu sezonun ikinci yarısında en fazla gol atan (16) ve kalesinde en az gol gören (3) takım Galatasaray.

- Oyuncumuz Radamel Falcao, çıktığı son 5 maçta 5 gol birden kaydetti.

- Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Ömer Bayram (9), daha önceki üç sezonun toplamında sekiz gol pası vermişti.

- Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı ilk beş maçta dört gol atan Bogdan Stancu, daha sonraki dokuz karşılaşmada sadece bir gol sevinci yaşadı.

KARŞILAŞMANIN İLK 3 DAKİKASINDA SES ÇIKMAYACAK!

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların aldığı karara göre ilk 3 dakika hiçbir tezahüratta bulunulmayacak.

Başlama düdüğüyle birlikte ilk 3 dakika, şehitlerimiz anısına tribünden ses çıkmayacak.