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Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında duygu dolu anlar! İdlib şehitlerimizin isimleri tek tek okundu

01.03.2020 19:19

Galatasaray'ın Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta, Esad rejiminin alçak saldırısı sonucu İdlib'de şehit olan 34 askerimiz unutulmadı. Galatasaray Kulübü tribünlerde bulunan her bir koltuğa Türk bayrağı bırakırken İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri anons edildi ve taraftarlar bu anonslara "Burada" diyerek karşılık verdi.


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