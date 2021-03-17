Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan final yorumu: Güzel bir hikaye yazıyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yanal, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yazıyoruz. Zor olanakları güzel bir avantaja çevirdiler. Oyuncularım, bu işte en çok emeği olan kişiler 21 yıl sonra finale kaldı Antalyaspor. Bunu oyuncularım başardı. Önümüzde pazar günü oynayacağımız bir maç var. Ligin sonuna yakın bir zaman diliminde final oynayacağız. Her iki takım da kupayı hak etti. Biz gol yemeden buraya geldik" ifadelerini kullandı.