Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle yendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Cimbom, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 19, 39 ve 64. dakikalarda (p) Kerem Aktürkoğlu attı ve hat-trick yaptı. Göztepe'nin tek golü ise 9. dakikada Diabate'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 46 puanda kaldı.