Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaştı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Biz Galatasaray'ız. Bakın şampiyonluklarımıza. Bazı şampiyonluklarımız geriden gelerek, vazgeçmeyerek ve karakterimizi sahaya yansıtarak olmuştur. Galatasaraylı futbolcular pes etmeyerek geriden gelerek, pes etmeyerek, iddialarından vazgeçmeyerek ve karakterlerini koyarak şampiyonluklarını kazanmıştır. Bugün de vazgeçemeyeceğiz. Şu ana kadar ki olan bölüm bize yakışan bir bölüm değil. Benim belki de Galatasaray'daki antrenörlük dönemlerimde pek aldığım bir netice de değil. Bir hata varsa oyuncularımın değil benimdir. Ben seçiyorum, ben oynatıyorum, benim yanlışımdır. Oyuncularımın değildir. Tabii ki zaman zaman hata yapacaklar. Daha 7 maçımız var. 7 maçta her şey olabilir. Sonuçta mesele bizim vazgeçmememiz. Biz vazgeçmiyoruz.