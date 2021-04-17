RAMAZAN İMSAKİYE
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Göztepe - Galatasaray MAÇI CANLI İZLE

Göztepe - Galatasaray MAÇI CANLI İZLE
17.04.2021 18:58
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“Tektaş değil gök taşı”

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

beINSports ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE - GALATASARAY | CANLI

İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

İKİ TAKIM ARASINDA 58. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşıyor.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk forma giyemeyecek. Göztepe'de Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

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