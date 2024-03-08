Galatasaray Çaykur Rizespor maçı CANLI | GS ÇRS maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Süper Lig'de puan kaybının telafisi olmadığı haftalara girildi. Fenerbahçe'nin Pendikspor'u konuk edeceği hafta Galatasaray, Rizespor'u ağırlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında oynanacak mücadelenin detayları belli oldu. Galatasaray ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını kazanırken konuk takım Rizespor, son 5 mücadelede 1 galibiyet alabildi. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Galatasaray, 29 haftaya topladığı 75 puanla lider giriyor. Peki Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk ediyor.



Sarı kırmızılılarda hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak haftayı lider kapatmak ve Fenerbahçe'nin üzerindeki baskıyı artırmak. Konuk takım ise henüz sahasında puan kaybetmeyen rakibine bir ilki yaşatmak istiyor.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI 11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev

ASpor CANLI YAYIN

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Rizespor maçı 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.



LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

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4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.