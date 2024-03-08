Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Maçın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, sağ kalçasında ağrı hissetmişti. Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre milli kalecinin sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

FENERBAHÇE MAÇINDA OLACAK MI?

Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Uğurcan Çakır'ın, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.