GALATASARAY BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI 📺 GS FBC maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ (VİDEO HABER)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar tıpkı ilk maçta olduğu gibi oldukça iyi oynadığı karşılaşmada Bayern'e diş geçiremedi ve sahadan mağlup ayrıldı.

2-1 sona eren maçta Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller 80 ve 86. dakikalarda Harry Kane'den geldi. Galatasaray'ın tek golünü 90+3. dakikada Bakambu kaydetti.



Bu sonucun ardından Galatasaray 4 puanda kalırken Bayern Münih puanını 12'ye yükseltti.



GOL OFSAYTA TAKILDI!



Maçta Galatasaray'ın Torreira ile bulduğu gol ofsayta takıldı. Hakem, golün asistini yapan Icardi'nin ofsaytta olduğu kararını verdi.

BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Bayern Münih karşısında tek değişiklik yaptı.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray Allianz Arena'da Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson'un yerine Angelino'ya görev verdi.



FERNANDO MUSLERA 11'DE



Galatasaray'da bu maç öncesinde merakla beklenen konu Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın oynayıp, oynamayacağıydı. Kasımpaşa müsabakasında sol dirseğinden sakatlanan Muslera, son iki idmanda takımla çalışmış, Almanya kafilesine dahil edilmişti. Muslera, Bayern Münih karşısında 11'de yer aldı.



Galatasaray, Bayern Münih karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise; Günay Güvenç, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.



GALATASARAY TARAFTARINDAN DEPLASMANDA YOĞUN İLGİ



Galatasaray taraftarı, Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribün dışında stadın diğer bölümlerinde de yer aldı. Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.