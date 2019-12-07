Galatasaray Aytemiz Alanyaspor CANLI anlatım İZLE | GS Alanyaspor maçı izle (Video) 07.12.2019 18:24

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz canlı izle! Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak. Çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamayan sarı kırmızılı ekip kötü gidişata bu maçla son vermek istiyor. Aytemiz Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanından puan ve puanlar çıkararak ligin zirvesinden uzaklaşmama hedefinde. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçını taraftarlar takvim.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan saat 20'de başlayacak mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.

Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.

Beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Galatasaray'da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, müsabakada görev yapamayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan ancak lisansı çıkarılmayan Emre Akbaba da karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları geçen Şener Özbayraklı ve Mario Lemina, Alanyaspor maçının kadrosunda yer alabilecek.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, müsabakada kart görmeleri durumunda 15. haftadaki MKE Ankaragücü müsabakasında forma giyemeyecek.

Son 4 resmi maçı kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım'da Süper Lig'de Gaziantep FK'ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu süreçte Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Sakatlıkları nedeniyle santrforları Radamel Falcao ve Florin Andone'den yararlanamayan Galatasaray, gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 13 müsabakada 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol atan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 16 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,8 oldu.

Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'de 7. kez karşılaşacak

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı.

Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 6-0 kazandı, Alanya'daki müsabaka 1-1 tamamlandı.