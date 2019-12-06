Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Flaş ofsayt yorumu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Sarı-Lacivertliler'in attığı ilk gol için "Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.
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