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Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Flaş ofsayt yorumu...

06.12.2019 22:01

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Sarı-Lacivertliler'in attığı ilk gol için "Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.


"Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.

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