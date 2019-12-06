Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi! Flaş ofsayt yorumu... 06.12.2019 22:01

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Sarı-Lacivertliler'in attığı ilk gol için "Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin attığı ilk golde ofsayt yok. Çünkü top rakip oyuncudan geliyor." ifadelerini kullandı.