Haberler Spor Videoları Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! Max Verstappen ve Red Bull şampiyon Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi

Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! Max Verstappen ve Red Bull şampiyon Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi

Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor! Max Verstappen ve Red Bull şampiyon Vettel'in son yarışı | Songül Soysal A Spor'a değerlendirdi
19.11.2022 11:01 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:03

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Formula 1'de 2022 sezonu Abu Dabi'de tamamlanıyor... Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan etmiş bir sonraki haftasında ise Red Bull takımlar şampiyonu olmuştu. Abu Dabi'de ise sezonun ikincisi belli olacak. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ile Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ikincilik için mücadele edecek. Öte yandan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, F1'e veda ediyor... Sezonun son yarışı öncesi Songül Soysal değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Spor Videoları

Formula 1'de 2022 sezonu Abu Dabi'de tamamlanıyor... Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan etmiş bir sonraki haftasında ise Red Bull takımlar şampiyonu olmuştu. Abu Dabi'de ise sezonun ikincisi belli olacak. Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ile Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ikincilik için mücadele edecek. Öte yandan 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, F1'e veda ediyor... Sezonun son yarışı öncesi Songül Soysal değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

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