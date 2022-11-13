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Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle iptal olmuştu! Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı

Beşiktaş - Antalyaspor müsabakası İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle iptal olmuştu! Taraftarlar güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı
13.11.2022 19:53 - Son Güncelleme: 13.11.2022 19:54

OTOMATİK OYNAT

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Son düdük çaldı yeşil saha...
Spor 01:18
GOL | Fatih Karagümrük 2-1...
Spor 01:18
GOL | Fatih Karagümrük 1-0...
Spor 00:54
İstanbulspor 2-2 Etimesgut...
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İZLE | Beşiktaş 3-1 Serik...
Spor 01:16
İZLE | Beşiktaş 2-0 Serik...
Spor 01:04
İZLE | Beşiktaş 1-0 Serik...
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İZLE | Gaziantep FK 1-0...
Spor 01:04
İZLE | Antalyaspor 2-0...
Spor 52:38
Turkuvaz Medya'da futbol...
Spor 00:27
İZLE | Samsunspor 2-0...
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Ümraniyespor 3-0 Efeler 09 Sfk...

Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Ardından tribünlere gelen siyah-beyazlı taraftarlar, polis eşliğinde güvenli bir şekilde stat dışına çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün saat 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş -Antalyaspor müsabakasının güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, stat amirlerinden güvenliklere talimat verildi ve stat boşaltıldı. Görevli polis memurları ve güvenlik görevlileri stadyumda bulunan taraftarları hızlı ve güvenli bir şekilde stat dışına çıkardı.

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