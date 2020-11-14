Formula 1 İstanbul'da sıralama turu heyecanı! Formula 1 hangi kanalda?

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1’de Türkiye GP’sinin heyecanı dün antrenman turları ile start aldı. Bu büyük spor olayı, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Türkiye’nin 9 yıl sonra ev sahipliği yapacağı F1’i dünyada 2 milyar kişi takip edecek. Peki; Sıralama turu saat kaçta başlayacak? F1 hangi kanalda yayınlanıyor?