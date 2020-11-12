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A Milli Futbol Takım'a Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs testi yapıldı! Peki şimdi ne olacak?

A Milli Futbol Takım'a Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs testi yapıldı! Peki şimdi ne olacak?
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A Milli Futbol Takımı'mızın Hırvatistan'ı konuk ettiği ve sahadan 3-3'lük skorla ayrıldığı maçın ilk yarısında, Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıkmış, apar topar oyunca alınmıştı. Domagoj Vida'nın Şenol Güneş, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun gibi isimlerle temasta bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Peki şimdi ne olacak? Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı. İşte detaylar...


A Milli Futbol Takım'ımız ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçından sonra Domagoj Vida'nın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının sebebiyle milliler Covid-19 testine girdi. Ay-Yıldızlıların cumartesi günü bir kez daha corona virüsü testine gireceği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı. İşte detaylar...

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