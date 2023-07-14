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Filenin Sultanları yarı finalde! İtalya'ya set vermedi! Filenin sultanları yarı finalde kimle oynayacak?

Filenin Sultanları yarı finalde! İtalya'ya set vermedi! Filenin sultanları yarı finalde kimle oynayacak?
14.07.2023 10:35

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finalist oldu.Peki; filenin sultanları yarı finalde kimle oynayacak? İşte detaylar...

Spor Videoları

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Amerika Birleşik Devletleri'nde oynandı. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yarı finalde ABD'nin rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'na galibiyeti getiren set sonuçları şu şekilde oldu: 25-20, 25-15, 25-18

TÜRKİYE - İTALYA: 3-0

1. Set Sonucu: 25-20 (Türkiye lehine)
2. Set Sonucu: 25-15 (Türkiye lehine)
3. Set Sonucu: 25-18 (Türkiye lehine)

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU

Filenin Sultanları'nda Başantrenör Daniele Santarelli, ABD'nin ev sahipliğindeki final etabında şu isimleri kadroya dahil etti:

Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Ayça Aykaç, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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