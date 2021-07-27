'Filenin Sultanları Destan Peşinde'... Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi kanalda? Voleybol maçı ne zaman? Sorularının yanıtı merak edilip araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-0 mağlup ederek oyunlara galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, bir sonraki karşılaşmada İtalya ile karşı karşıya geliyor. Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü yani bugün ekranlarda yer alacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler içinTokyo 2020 Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor HD izleme seçeneği haberimizde!

27 Haziran Tokyo 2020 Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor HD izle! Tokyo'da oynanan ilk maçta Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci maçınca İtalya ile karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadelede alınacak galibiyet Filenin Sultanları'nın turnuvada ilerlemesi için büyük bir önem taşıyor. Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü yani bugün ekranlara geliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler tarafından gerekli bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Tokyo 2020 Türkiye - İtalya voleybol maçı TRT Spor HD izleme seçeneği haberimizde!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

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TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya