Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman? Tokyo 2020 Türkiye İtalya maçı hangi kanalda saat kaçta?

Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman? Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tokyo 2020 Türkiye İtalya maçı voleybol severler tarafından sorgulanıyor. Tokyo’da oynanan ilk maçta turnuvanın favorilerinden Çin’i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede alınacak galibiyet Millilerimizin turnuvada ilerlemesi için büyük önem taşıyacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç takvimi de belli oldu. Peki; Tokyo 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tokyo 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman sorusuna voleybol severler yanıt arıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2020 Tokyo olimpiyatlarına büyük bir başarıyla başladı. İlk maçında turnuvanın favorilerinden Çin'i mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçta ise İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki; 2020 Tokyo Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya Voleybol maçı 27 Temmuz Salı günü saat 10.25'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda ise; Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alıyor.

TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.

27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya