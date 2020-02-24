Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, Galatasaray derbisini böyle izledi! 24.02.2020 16:37

Süper Lig'in 23.haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünler tıklım tıklımdı. Dünyada da birçok ülkeden canlı olarak yayınlanan dev mücadeleyi birçok ünlü isim ve eski futbolcu da takip etti. Bunlardan biri de Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Diego Lugano'ydu. Ancak Lugano maçı takip etmek için oldukça ilginç bir yöntem tercih etti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünler doluydu. Öte yandan sarı-lacivertlilerde daha önce forma giymiş Diego Lugano'nun da tribünlerde mücadeleyi kılık değiştirerek takip ettiği öğrenildi.





Sarı-lacivertliler de 2006-2011 yılları arasında formay giyen Uruguaylı eski futbolcunun derbiyi kale arkası tribününden kılık değiştirerek takip ettiği ortaya çıktı. Futbolu bıraktığı Sao Paulo'da yönetici olarak görev alan 39 yaşındaki Lugano sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Derbiyi taraftar gözüyle yaşayıp izlemek harika' dedi.



