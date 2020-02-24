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Turgay Demir: ''Galatasaray Fenerbahçe'nin evini başına yıktı''

Turgay Demir: ''Galatasaray Fenerbahçe'nin evini başına yıktı''

24.02.2020 12:17

Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek hem 3 puanı kaptı hem de Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisini bozdu. Turgay Demir, Aspor ekranlarında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Demir 'Galatasaray, Fenerbahçe'nin evini başına yıktı' dedi.


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