Süper Lig'in 23.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek hem 3 puanı kaptı hem de Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisini bozdu. Turgay Demir, Aspor ekranlarında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi. Demir 'Galatasaray, Fenerbahçe'nin evini başına yıktı' dedi.
Turgay Demir: ''Galatasaray Fenerbahçe'nin evini başına yıktı''24.02.2020 12:17
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