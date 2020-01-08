Fenerbahçe'den son dakika haberi! Simon Falette İstanbul'da! Simon Falette nasıl bir oyuncu? 08.01.2020 16:45

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği futbolculardan biri olan Simon Falette'nin İstanbul'a geldiği belirtildi.Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Simone Falette kimdir? Simon Falette nasıl bir oyuncu? Fotomaç Gazetesi Yazarı Hüseyin Özkök A Spor canlı yayınında Falette transferini değerlendirdi. İşte detaylar...

DHA'nın haberine göre; Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli Simon Falette, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, kulübünde mutsuz olan Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. 27 yaşındaki stoperin sağlık kontrolü ve imzanın ardından Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

SIMON FALETTE KİMDİR?

Simon Falette 27 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Simon Falette, 2017 yılında Metz'den 2.7 milyon euro karşılığında Frankfurt'a transfer oldu. Bu sezon Frankfurt formasıyla ligde sadece 1 maça çıkan Simon Falette, kariyerinde daha önce Fransız kulüpleri Metz, Brest, Lorient ve Laval kulüplerinde forma giydi. Transfermarkt güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Simon Falette'nin, Frankfurt ile 2021'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.