'Yüzde yüz bilgidir' dedi transferi canlı yayında açıkladı! "O isim yarın Fenerbahçe'ye imza atacak!"

Sezonun ikinci devresine hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, 'Transfer Raporu' programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı- lacivertli ekibin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddiada bulunan Bol, "Simon Falette yarın Fenerbahçe'ye imza atacak. Yüzde yüz bilgidir." dedi.
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