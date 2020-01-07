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'Yüzde yüz bilgidir' dedi transferi canlı yayında açıkladı! "O isim yarın Fenerbahçe'ye imza atacak!"

07.01.2020 22:18

Sezonun ikinci devresine hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Emre Bol, 'Transfer Raporu' programında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarı- lacivertli ekibin transfer gündemiyle ilgili flaş bir iddiada bulunan Bol, "Simon Falette yarın Fenerbahçe'ye imza atacak. Yüzde yüz bilgidir." dedi.


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