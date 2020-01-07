Süper Lig'in 2. yarısı için start veren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlığı sol bek ve stoper üzerinde yoğunlaştıran F.Bahçe'de sürpriz bir isim ortaya çıktı. E.Frankfurt'ta forma giyen Gineli stoper Falette için Comolli Alman kulübü ile masaya oturdu.
COMOLLI DÜĞMEYE BASTI BİLE
Sert ve sağlam tarzıyla bilinmesine karşın bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen Falette'ye Ersun Yanal sıcak bakmadı. Ancak FFP'yi gözeten Comolli, transfer için girişimde bulundu.
FFP KULÜBÜ ÇOK ZORLUYOR...
F.Bahçe'nin kiralama teklifini Falette'ye talip olan Köln kulübü resmen açıkladı. Falette hamlesi futbol otoriteleri arasında riskli bulunsa da F.Bahçe, stoperde sayısal olarak eksik kalmak istemiyor.
DİĞER ADAY TORUNARİGHA...
Falette'nin dışında Hertha Berlin'de oynayan 22 yaşındaki Nijerya asıllı Alman stoper Jordan Torunarigha ile de temas kurulduğu bildidrildi. Torunarigha, Almanya U-21'de oynadı.
Simon Falette, Fransa'da yetişmesine karşın Gine Milli Takımı'nı seçti. 7 kez milli oldu.
RODRIGUEZ İÇİN MILAN SATIŞTA ISRAR EDİYOR
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Ricordo Rodriguez'i Milan satmak istiyor. Görüşmeler sürüyor. PSV'nin de ilgisi var.
COMOLLI DÜĞMEYE BASTI BİLE
Sert ve sağlam tarzıyla bilinmesine karşın bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen Falette'ye Ersun Yanal sıcak bakmadı. Ancak FFP'yi gözeten Comolli, transfer için girişimde bulundu.
FFP KULÜBÜ ÇOK ZORLUYOR...
F.Bahçe'nin kiralama teklifini Falette'ye talip olan Köln kulübü resmen açıkladı. Falette hamlesi futbol otoriteleri arasında riskli bulunsa da F.Bahçe, stoperde sayısal olarak eksik kalmak istemiyor.
DİĞER ADAY TORUNARİGHA...
Falette'nin dışında Hertha Berlin'de oynayan 22 yaşındaki Nijerya asıllı Alman stoper Jordan Torunarigha ile de temas kurulduğu bildidrildi. Torunarigha, Almanya U-21'de oynadı.
Simon Falette, Fransa'da yetişmesine karşın Gine Milli Takımı'nı seçti. 7 kez milli oldu.
RODRIGUEZ İÇİN MILAN SATIŞTA ISRAR EDİYOR
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Ricordo Rodriguez'i Milan satmak istiyor. Görüşmeler sürüyor. PSV'nin de ilgisi var.
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