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Fener'de kumarı! Stoper ve sol bek oynayabiliyor ama maç eksiği çok fazla

Bu sezon ’ta sadece 1 maça çıkan Gineli stoper için teklifte bulundu. Yapılan teklifi yine Falette'ye talip olan Köln kulübü doğruladı... Bir aksilik çıkarsa diğer aday Hertha'dan Torunarigha...

Falette kumarı
'in 2. yarısı için start veren Fenerbahçe bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlığı sol bek ve stoper üzerinde yoğunlaştıran F.Bahçe'de sürpriz bir isim ortaya çıktı. E.Frankfurt'ta forma giyen Gineli stoper Falette için Comolli Alman kulübü ile masaya oturdu.



COMOLLI DÜĞMEYE BASTI BİLE
Sert ve sağlam tarzıyla bilinmesine karşın bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen Falette'ye Ersun Yanal sıcak bakmadı. Ancak FFP'yi gözeten Comolli, transfer için girişimde bulundu.



FFP KULÜBÜ ÇOK ZORLUYOR...
F.Bahçe'nin kiralama teklifini Falette'ye talip olan Köln kulübü resmen açıkladı. Falette hamlesi futbol otoriteleri arasında riskli bulunsa da F.Bahçe, stoperde sayısal olarak eksik kalmak istemiyor.



DİĞER ADAY TORUNARİGHA...
Falette'nin dışında 'de oynayan 22 yaşındaki asıllı Alman stoper Jordan Torunarigha ile de temas kurulduğu bildidrildi. Torunarigha, U-21'de oynadı.



, 'da yetişmesine karşın Gine 'nı seçti. 7 kez milli oldu.

RODRIGUEZ İÇİN MILAN SATIŞTA ISRAR EDİYOR
Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Ricordo Rodriguez'i Milan satmak istiyor. Görüşmeler sürüyor. PSV'nin de ilgisi var.

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