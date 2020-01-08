Devre arası hazırlık kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Trabzonspor ve TFF 1. Lig ekibi Bursaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki tarafın da pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin forma giydiği ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ilk kez bordo-mavili ekip başında saha kenarında olduğu maç golsüz sona erdi.
Trabzonspor 0 -0 Bursaspor ÖZET (Hazırlık Maçı)08.01.2020 18:19
- Trabzonspor 0 -0 Bursaspor ÖZET (Hazırlık Maçı)
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