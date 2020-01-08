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'de Rami gidiyor Falette geliyor

Fransız stoper ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, ’nin kiralanması için ’la anlaştı. 27 yaşındaki stoperin kısa süre içinde ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Rami gidiyor Falette geliyor
Fenerbahçe stoper inde mutlu sona çok yaklaştı... Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile yollarını ayırmak üzere olan Sarı- Lacivertliler, Gineli stoper Simon Falette'nin kiralanması için Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Rami'nin 2.5 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulacak olan Sarı-Lacivertliler, Falette'yi 6 aylığına kiralayacak. Gineli stoperin satın alma opsiyonu da Fenerbahçe'de olacak.

SOL STOPERDE GÖREV YAPIYOR
Sol stoperde oynayan 27 yaşındaki Falette, 'in yeni partneri olacak. 1.85 boyundaki Falette, stoperin yanı sıra sol bek de oynuyor. Gineli'nin kısa süre içinde imza atması bekleniyor.



BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI
Falette için en büyük soru işareti ise oyuncunun bu sezon 'ta sadece 1 maçta forma giymesi. 27 yaşındaki futbolcunun maç eksiğinin olması taraftarlarda endişe yaratıyor.

FRANSIZLAR DA FENER'E YAZDI
Fransız spor sitesi RMC de 'nin 'yi renklerine bağlayacağını yazdı. Transferin imzaya kaldığı belirtildi.



7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
F.Bahçe'nin transferini bitirme aşamasında olduğu Falette, 7 kez Gine formasını giydi.



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