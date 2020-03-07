Ankaragücü maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Galatasaray mesajı: Kazanmak zorundayız 07.03.2020 12:55

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasak da kazanmayı bildik. 3 puanı almak önemliydi. Galatasaray'la kritik bir maç oynayacağız. Hedef koymak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız" dedi.