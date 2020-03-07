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Ankaragücü maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Galatasaray mesajı: Kazanmak zorundayız

Ankaragücü maçı sonrası Sergen Yalçın'dan Galatasaray mesajı: Kazanmak zorundayız

07.03.2020 12:55

Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasak da kazanmayı bildik. 3 puanı almak önemliydi. Galatasaray'la kritik bir maç oynayacağız. Hedef koymak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız" dedi.


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü maçının ardından konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Yalçın, G.Saray derbisi için de değerlendirmelerde bulundu. İşte Yalçın'ın sözleri: Ankaragücü karşısında golü erken bulmak bizi zorladı. Çok iyi oynamasak da kazanmayı bildik. Önemli bir karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi başardık"



ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ
"Galatasaray derbisinde elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. Galatasaray güçlü bir takım, iyi de gidiyorlar ama bizim için de çok önemli bir maç"



KAZANMAK ZORUNDAYIZ...
"Türk Telekom Stadı'ndan kazanarak çıkmak istiyoruz. Hedef koymak istiyorsak kazanmak zorundayız. Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız. Cezalımızın olmaması da sevindirici"
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