RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kaptan ameliyat olacak! |VİDEO

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kaptan ameliyat olacak! |VİDEO
17.04.2023 11:10

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Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Altay Bayındır ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir." denildi.

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Fenerbahçe Kulübü, sakatlığı bulunan Altay Bayındır ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Kaptanımız Altay Bayındır'ın bir süredir şikayetçi olduğu bel fıtığı rahatsızlığı ve son dönemde artan ağrıları nedeniyle, bugün yapılan kontrollerinin ardından operasyon geçirmesine karar verilmiştir.

Sonrasında gerekli bilgilendirmeler kulübümüz tarafından yapılacaktır.

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