Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer döneminin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler şu ana dek İsmail Yüksek, Barış Sungur, Jose Sosa, Filip Novak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Thiam ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmıştı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un açıkladığı son bilgilere göre, Lemos da pazartesi günü Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Yeni isim pazartesi İstanbul'da
22.08.2020 18:36
- Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor! Yeni isim pazartesi İstanbul'da
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