Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor! Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda?

22.08.2020 16:44

Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Takımlar yeni sezon öncesi hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor. Yeni transferlerin de boy göstereceği hazırlık maçları taraftarların merak konusu oluyor. Bu yıl transferde göz dolduran Fenerbahçe ile Karagümrük hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Yeni sezonun başlamasına sayılı gün kaldı. Takımlar hazırlık maçları oynayarak uzun bir sezona hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe Karagümrük hangi kanalda? İşte yanıtı…

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele bugün saat 17:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen karşılaşma Fenerbahçe'nin resmi Youtube hesabından canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, yarın Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Sarı-Lacivertliler burada 22 Ağustos'ta Karagümrük, 28 Ağustos'ta da Alanyaspor ile özel maç yapacak.