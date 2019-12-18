Erzincanspor 0-2 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ (Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Rövanş Maçı) 18.12.2019 16:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor'un konuğu Beşiktaş oldu. 3-0'ın rövanşında Erzincan'a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0'lık skorla mağlup olarak ayrılmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Ev sahibi takımın gollerini 45+1'de Yunus Emre Çakır ve 89. dakikada Osman Şahin kaydetti. İşte 24 Erzincanspor Beşiktaş maçının geniş özeti...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 3. Lig 1. Grup temsilcisi 24 Erzincanspor, Süper Lig devi Beşiktaş'ı konuk etti. Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı ancak tur atlayan taraf ilk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan'ın pasında topu alan Hüseyin Çitay'ın şutunu kaleci Utku kolay kontrol etti.



28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.



36. dakikada Kerem'in pasını alan Ali Öztürk'ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.



40. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasını alan Halil Yılmaz'ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku'dan döndü.



45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.



45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

47. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muhayer Oktay'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.



53. dakikada 24 Erzincanspor'un kazandığı serbest vuruşta Abdurrahman'ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü.



56. dakikada gelişen 24 Erzincanspor kontratağında Ayhan Gürbüz'ün ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruş üstten auta çıktı.



57. dakikada Boyd'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az fakla yandan auta çıktı.



64. dakikada Lens'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Umut Nayir kafa vuruşu ile tamamlamak istedi. Ancak top üst direkten döndü.



89. dakikada 24 Erzincanspor atağında kaleci Süleyman'nın uzun pasını Ali Öztürk, Osman Şahin'e indirdi. Ceza alanı içine sarkan Osman, sağ çaprazdan iki Beşiktaşlı oyuncu arasından yaptığı vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. 2-0



90+1. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Muhammed'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Utku iki hamlede kontrol etti.



Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Selahattin Altay xx, Murat Şener xx



ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Süleyman xx, Yunus Emre Tok xx, Yunus Emre Çakır xx, Emre Subaşı xx, Hüseyin Erol xx, Abdurrahman x, Ayhan Gürbüz xx, Hüseyin Çiray xx, Halil Yılmaz xx, Muhammed xx, Ali Öztürk xx

Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Berke, Osman, Uğurcan, Burak

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül



BEŞİKTAŞ: Utku xxx, Kerem xx, Necip xx, Erdoğan xx, Rıdvan xx, Muhayer x, Erdem x, Orkan x, Oğuzhan x, Boyd x, Umut Nayir x

Yedekler: Ersin, Doğukan, Vida, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Lens, Diaby, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı



Gol: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1), Osman Şahin (dk. 90) (24 Erzincanspor)

Sarı Kart: Ayhan Gürbüz (24 Erzincanspor)

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

FF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı tarihinde ilk kez konuk etti.

Anagold 24Erzincanspor, turun ilk maçında İstanbul'da 3-0 yenildiği Beşiktaş'ı Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'nda ağırladı.

Kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı, kupa maçında, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümde maçı izledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi.

Maçı çok sayıda taraftar da sahanın dışındaki parmaklıklar arasından izledi.

BEŞİKTAŞ'TA KADRO ROTASYONU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincan ekibine ilk kez konuk oldukları maçta kadroda rotasyona gitti.

As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Avcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11'i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü.

Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Rebocho, Vida ve Diaby'yi deplasmanda yedekte bekleten Avcı; Anagold 24Erzincanspor 11'ini Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Oğuzhan Özyakup, Boyd ve Umut Nayir'den oluşturdu.

Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.

Öte yandan, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.