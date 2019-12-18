Haberler Video Anagold 24Erzincanspor 2-0 Beşiktaş | Gol: Osman Şahin

Anagold 24Erzincanspor 2-0 Beşiktaş | Gol: Osman Şahin

18.12.2019 14:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Anagold 24Erzincanspor, sahasında Beşiktaş karşısında 89. dakikada Osman Şahin'in attığı golle 2-0 öne geçti.


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