Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirirken flaş açıklamalarda bulundu. "Belhanda ve Emre Akbaba birbirlerini baltalıyor. Birinden birini oynatma, Belhanda'yı oynatmak zorunda değilsin. Emre Akbaba'nın gezdiği yerlerde ayağına dolaşıyor Belhanda." ifadelerini kullandı.
Erman Toroğlu'ndan flaş Belhanda yorumu! "Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor"02.02.2020 23:27
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