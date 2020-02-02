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Erman Toroğlu'ndan flaş Belhanda yorumu!

Erman Toroğlu'ndan flaş Belhanda yorumu! "Emre Akbaba'nın ayağına dolaşıyor"

02.02.2020 23:27

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirirken flaş açıklamalarda bulundu. "Belhanda ve Emre Akbaba birbirlerini baltalıyor. Birinden birini oynatma, Belhanda'yı oynatmak zorunda değilsin. Emre Akbaba'nın gezdiği yerlerde ayağına dolaşıyor Belhanda." ifadelerini kullandı.


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