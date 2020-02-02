Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! Galatasaray Kayserispor maçı canlı takip 02.02.2020 18:46

Galatasaray Kayserispor canlı anlatım izle! Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Haberimizden Galatasaray Kayserispor maçı canlı anlatım izleme ekranına ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 20. haftasında, zirve mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Lig sonuncusu Kayserispor ise bu zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Galatasaray - Kayserispor canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Sarı kırmızılı ekip ligde iyi bir seri yakaladı ve son 3 maçını da kazandı. Golcü oyuncu Falcao form tutmaya başlarken, Galatasaray ligde oynadığı son maçta Konyaspor deplasmanında 3-0 galip geldi.

KAYSERİSPOR'DA SON DURUM

Teknik direktörlüğünü Robert Prosinecki'nin yaptığı Kayserispor ise 11 puanla son sırada bulunuyor. Konuk ekip ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemezken, geçtiğimiz hafta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

LİGDE 48. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'de 48. randevularına çıkacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.