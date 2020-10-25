Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı! (MAÇ SONU: Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor)

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın maçı müthiş bir futbol şölenine sahne olurken, Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı maçta Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'in altıncı haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi.



Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Tisserand, Valencia ve Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Afobe'den geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14'e çıkarıp zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.



FENERBAHÇE: 3 - TRABZONSPOR: 1



Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Ademi)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Djaniny), Flavio (Dk. 85 Diabate), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

Goller: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 55 Valencia, Dk. 72 Cisse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 77 Serkan Asan (Trabzonspor)