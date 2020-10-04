Erman Toroğlu: "Beşiktaş Süper Lig takımı değil, 2. Lig'de anca oynar"

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Toroğlu, "Huni dikseniz huniye çarparsın. Beşiktaşlı futbolcular huniden de kötüler, çekiliyorlar top geçsin diye. Sergen de enteresan, yönetim de enteresan. Beşiktaş kötü, Süper Lig takımı değil. 2. Lig'de anca oynarlar." dedi.