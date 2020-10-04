Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Süper Lig'in yıldızı Bakasetas için resmi teklif

Son dakika haberi... Bu dönem transfere adeta doymak bilmeyen Fenerbahçe'den, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala flaş bir hamle daha geldi. Sarı lacivertli ekip Süper Lig'de forma giyen Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklif yaptı.

Son olarak Arjantinli yıldız Diego Perotti'yi İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Teknik direktör Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bir kaç görüştüğümüz kişiler var. Transfer olacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullanarak müjdeyi vermişti. Orta saha mevkisine hücum özellikleri yüksek bir ismi transfer etmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süredir Bakasetas'a ilgisini sürdürüyordu. Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi olan Yunan futbolcunun transferinde ciddi bir adım atıldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI!

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Bakasetas'ın bonservisini elinde bulunduran Aytemiz Alanyaspor'a resmi teklifini yaptı. Öte yandan Yunan futbolcunun menajerinin kulüp binasına geldiği ve sarı-lacivertli yöneticilerle görüşmeler yapacağı belirtildi.

2.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF!

Aytemiz Alanyaspor'un 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği Bakasetas için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin 2.5 milyon euro olduğu bildirildi. Pazarlıkların ortak noktada buluşması beklendiği ve 3.5 milyon euroluk bir bedelle Yunan futbolcunun sarı-lacivertli takıma imza atacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR!

Sarı-lacivertli takımın resmi teklifini ilettiği Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcu Erol Bulut ve Papiss Cisse ile yeniden buluşacak. Yunan futbolcu, Alanyaspor'da oynadığı dönemde Papiss Cisse ile çok iyi bir ikili olmuştu.