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Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar imzaya geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar imzaya geldi

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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Trabzon'a geldi.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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