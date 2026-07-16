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Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar imzaya geldi
Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar imzaya geldi
Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 23:53
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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, bordo-mavili kulüple resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Trabzon'a geldi.
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