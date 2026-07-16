Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar imzaya geldi

Mason Greenwood Fenerbahçe için uçağa bindi

Trabzonspor’da ayrılık: Christ Oulai Fiorentina’ya transfer oluyor

Fenerbahçe için mutlu son: İngiliz yıldız Mason Greenwood İstanbul'da

Fenerbahçe için mutlu son: İngiliz yıldız Mason Greenwood İstanbul'da