Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Vitor Hugo resmen Trabzonspor'da...

Vitor Hugo Trabzonspor'da... Trabzonspor Brezilyalı futbolcu Vitor Hugo'ya ilk 3 sezon 1 milyon 350 bin euro, son sezon ise 1 milyon 400 bin euro ücret ödeyecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Trabzonspor Kulübü, dün Trabzon'a getirdiği savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur.